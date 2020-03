CORONAVIRUS, CONTINUA IL FLASH MOB SONORO: DOPO L’INNO NAZIONALE, APPUNTAMENTO OGGI CON “AZZURRO” DI CELENTANO

Ieri l’Inno di Mameli, a mezzogiorno di oggi l’emozionate applauso per i medici impegnati in prima linea nell’emergenza Coronavirus. Appuntamento con “Andrà tutto bene affacciati alla finestra” che bisserà alle 18:00 di sabato 14 marzo, con i cittadini chiusi in casa invitati ad intonare Azzurro. “Diffondiamo un po’ di speranza e di sano ottimismo. Ecco perché abbiamo deciso di aderire, anche noi, a questa iniziativa – si legge sulla pagina Facebook di adesione al flash mob -. In cosa consiste? Sabato 14 Marzo, ore 18.00, invitiamo TUTTI ad affacciarsi alla finestra di casa o dal proprio balcone per riunirci simbolicamente e cantare a squarciagola “Azzurro” di Adriano Celentano”. “Il tutto preparando da casa un lenzuolo (o anche un foglio di carta) con sopra scritto “andrà tutto bene” da mostrare nel momento del flash mob. E’ una speranza e un auspicio. Dobbiamo credere che tutto questo finirà. Il periodo del coronavirus si trascina troppe storie tristi, ma anche molti lieto fine e voglia di guardare avanti. Questo flash mob – si legge ancora su Facebook – vuol rappresentare tante cose: la certezza che tutto avrà una fine, un grazie a chi ce la sta mettendo tutta e uno sguardo verso il futuro. Mandateci anche le vostre foto di speranza. Non vogliamo raccontare solo il dramma che stanno vivendo l’Italia, ma ci piacerebbe “immortalare” anche i momenti felici, quelli di speranza e di forza. “Andrà tutto bene”. Crediamoci”. Appuntamento che prevede un terzo appuntamento per domenica alle 15:00 quando con gli italiani invitati a intonare “Il cielo è sempre più blu” dell’indimenticato Rino Gaetano.