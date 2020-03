CORONAVIRUS. CREATO UN PRIMO FARMACO PER COMBATTERE IL VIRUS, IL MEDICINALE DOVRÀ ESSERE SPERIMENTATO

Un primo farmaco creato per aggredire il coronavirus Sars-CoV2 è stato messo a punto, si tratterebbe di un anticorpo monoclonale, come riporta il sito dell’Ansa.it, specializzato nel riconoscere la proteina che il virus utilizza per aggredire le cellule respiratorie umane.

La ricerca è pubblicata sul sito BioRxiv dal gruppo dell’Università olandese di Utrecht. I ricercatori hanno spiegato alla Bbc che saranno necessari mesi prima che il farmaco sia disponibile perché dovrà essere sperimentato per avere le risposte su sicurezza ed efficacia.

Gli studi sono ancora in corso e l’anticorpo deve essere sottoposto a test molto rigorosi, ma i ricercatori sperano di convincere una compagnia farmaceutica a produrlo. Tutto questo, secondo gli scienziati di Utrecht, richiederebbe molto meno tempo che sviluppare un vaccino per il nuovo coronavirus.