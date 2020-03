CORONAVIRUS. DR. GIOVANNI IACUTONE, DIRETTORE SANITARIO DELLA CLINICA DI CELANO: EVITARE COMPORTAMENTI A RISCHIO ESEGUIRE LE DIRETTIVE MINISTERIALI

Gentili utenti, volevo spiegare in poche e possibilmente chiare parole l’emergenza che il mondo sta vivendo, ma soprattutto come tutta la popolazione dovrebbe comportarsi. In questi giorni siamo tutti bombardati da una varietà di informazioni che ci arrivano da fonti più o meno attendibili. Non sto qui a mostrarvi modelli matematici/statistici di diffusione, virulenza o letalità. Quello che secondo me dovrebbe esser chiaro a tutti è che:

E’ un nuovo virus per il quale non abbiamo memoria immunologica, tantomeno vaccini o terapie mirate. Quindi la popolazione suscettibile è il “mondo” primo problema. Il tasso di ospedalizzazione non è trascurabile, quindi è fondamentale contenere il contagio per evitare il collasso del sistema sanitario. Dati alla mano, presi sempre col beneficio del dubbio vista la distorsione dovuta alla “gioventù” del virus. Circa il 5% dei pazienti affetti da Covid-19 abbisogna di assistenza in terapia intensiva. I posti letto in Italia, per tale disciplina, omnicomprensivi delle varie sottospecialità sono 8280 (dati 2017 annuario statistico del ssn), quindi in grado di sostenere un contagio massimo di circa 180000 persone; in Italia siamo circa 60000000 di abitanti. Non è terrorismo, sono solamente dati. Quindi l’ordine di scuderia deve essere CONTENERE!!! Per cui sarà solo ed esclusivamente una nostra responsabilità un eventuale contagio di massa. L’invito è, almeno per un po’, di evitare tutti i comportamenti a rischio per il nostro bene e per il bene del prossimo. In questo momento così delicato, meglio esagerare con le limitazioni e seguire le direttive ministeriali, evitando il più possibile spostamenti ed aggregazioni non indispensabili. E’ l’unica strada percorribile.

Fiducioso

Dr. Giovanni Iacutone

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

Medico competente