CORONAVIRUS E CRISI ECONOMICA: LA SEZIONE MARSICA DEL FSI-RICONQUISTARE L’ITALIA PROPONE LA SUA ANALISI

La Sezione Marsica del FSI-Riconquistare l’Italia, partito politico avanguardia del Socialismo Costituzionale, già candidatosi in alcune Regioni e Comuni, nonché alle ultime elezioni politiche suppletive per il Senato, propone al proprio territorio il documento“Emergenza coronavirus e crisi economica: come uscirne”, In esso vengono tracciati linee politiche e strumenti tecnico-giuridici per affrontare l’emergenza Covid-19 e l’ipotesi in cui la diffusione del contagio dovesse prolungarsi o addirittura ripresentarsi. Viene affrontato anche il tema della crisi economica alle porte, certa conseguenza delle misure restrittive già adottate dal Governo, e come farvi fronte.

Nel documento viene evidenziato il paternalismo di una classe politica che impone (per decreto del Presidente del Consiglio, senza dibattito parlamentare e per volere di maggioranza e opposizione) fortissime limitazioni alle libertà costituzionali, senza chiarire ai cittadini quali obiettivi intenda perseguire con tali limitazioni. La critica investe anche i dati utilizzati dal Governo per le previsioni, ritenuti dal FSI-Riconquistare l’Italia di nessuna rilevanza statistica. Viene definita “pessima” la scelta di Walter Ricciardi come consulente del Governo visto che fu proprio lui, nel 2016, a chiudere il Centro italiano contro le epidemie, oltre ad essere note le sue esternazioni in favore delle politiche di austerità, nelle quali auspicava la sofferenza degli Italiani a fini educativi.

Oltre ad una serie di misure per arginare la crisi economica nei prossimi mesi, il FSI-Riconquistare l’Italia propone un piano di lungo periodo, lanciando l’allarme sulla estrema pericolosità dell’intervento europeo al momento prospettato (ovvero il ricorso dell’Italia al “sostegno” del MES, al più travestito da Eurobond) che imporrebbe al Paese ulteriori sacrifici per gli anni a venire. Il piano prevede, fra le altre misure, l’immissione immediata in circolazione di una moneta parallela, la Nuova Lira, che diventerà, una volta esauritasi l’emergenza Covid-19, l’unica avente corso legale. Il FSI-Riconquistare l’Italia ritiene infatti inevitabile il recesso unilaterale dall’Unione Europea. Il documento completo si può leggere al link http://appelloalpopolo.it/?p=57222