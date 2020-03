CORONAVIRUS – E’ MORTA LUCIA BOSE’, AVEVA CONTRATTO IL VIRUS

Aveva scoperta da Luchino Visconti, aveva fatto innamorare il torero Dominguin. Aveva iniziato a recitare negli anni Cinquanta

L’attrice, figlia di Domenico Borloni e Francesca Bosè, era una commessa milanese fino a quando venne notata da Luchino Visconti, che le disse: «Lei potrebbe diventare un animale cinematografico». Nel 1947 aveva vinto il concorso di Miss Italia, che le aprì le porte del cinema. Nella sua carriera di attrice, aveva preso parte a film come Non c’è pace tra gli ulivi (1950) di Giuseppe De Santis, ma soprattutto Cronaca di un amore (1950) di Antonioni per cui recitò anche in La signora senza camelie (1953).

L’ultima apparizione a «Domenica In» da Mara Venier e si commuove: «Che gioia l’affetto del pubblico»L’attrice torna in Italia dopo tanti anni e si commuove in diretta su Rai Uno. Da fonti spagnole, l’attrice da tempo non si sentiva bene, e da poco era risultata positiva al test del tampone Covid-19.

Dopo un lungo rapporto sentimentale con l’attore con Walter Chiari, nel 1955 sposò il torero Luis Miguel Dominguín: dalla loro unione sono nati tre figli; il cantante Miguel, Lucia e Paola. Una relazione destinata a finire a causa delle ripetute infedeltà di lui.

Lucia Bosè alla presentazione del suo libro

Lucia Bosè da giovane in uno dei suoi film

Lucia Bosè con il figlio Miguel Bosè

Miguel Bosé, pseudonimo di Luis Miguel González Dominguin è nato a Panama il 3 aprile1956, è un cantante, attore, compositore ed ex ballerino spagnolo naturalizzato italiano.