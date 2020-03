CORONAVIRUS. E SE ALL’IMPROVVISO NON AVESSIMO PIÙ I SOCIAL?

E se all’improvviso non ci fosse più Internet? E se non avessimo Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, la TV, il telefono e tutto il resto, come potremmo comunicare? Ci avete pensato?

Eppure, anche prima dell’avvento di Internet, ancor prima della Radio e della Televisione, non fu difficile per chi ci precedette comunicare l’inizio della Guerra, la spagnola, l’affondamento del Titanic. I giornali cartacei erano una delle prime fonti di informazione e agli ‘strilloni’ toccava annunciare i titoli delle news più interessanti.

Ma se all’improvviso venisse a mancare la rete Internet, quale alternativa proporreste, oltre ai piccioni viaggiatori e ai segnali di fumo?