Roma. Manca solo l’ufficialità, ma a causa dell’emergenza coronavirus le elezioni regionali e comunali previste in varie parti d’Italia, saranno rinviate nel prossimo autunno. Presumibilmente tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Il premier Conte, nella giornata di oggi si è consultato con le opposizioni per chiedere un parere sul rinvio. Stesso discorso per quanto riguarda il referendum.