CORONAVIRUS – FAKE NEWS E BUFALE, QUANDO LA PSICOSI VIAGGIA CON L’INFOMEDIA

OGNI GIORNO CENTINAIA DI ARTICOLI FANTASMA

Il COVID-19 è un virus che è piombato sul mondo intero, senza presentazione, con poche sicurezze e senza certezze. Infatti la scienza delle varie nazioni, sta provando con austeri vaccini, probabili possibilità e questo fa girare sui social ed internet fantomatici rimedi, evoluzioni del virus, emblematiche resistenze ai vari materiali al virus. Da tutto ciò nascono le FAKE NEWS, le BUFALE giornalistiche, che intaccano la psicosi della massa, la coscienza debole di ogni singola persona. Le fake news hanno più facce: messaggi inoltrati su WhatsApp, foto, articoli, affermazioni di politici o sedicenti esperti. Districarsi diventa difficile anche per i più attenti. E in momenti di incertezza, come quello che il mondo sta vivendo con il coronavirus, il flusso di false notizie diventa incontrollabile. Ad alimentarlo la condivisione, che scatta quasi inconsapevolmente e può ‘colpire’ chiunque. In pochi attimi, la nostra psiche viene alterata con milioni di notizie contrastanti, alcune addirittura da fine del mondo, e tutto ciò debilita il nostro sistema nervoso psitico, riducendoci in ancestrali malati degenerativi. Il consiglio, dei vari psicologi , è quello di non navigare troppo nei vari social, o nell’amplio mondo di internet, ma di ascoltare, e visualizzare , solo le notizie date dagli organi preposti, e di non assimilare ogni notizia come se fosse un ordine diretto sulla persona, ma di assimilarla solo come informazione.

Le funzioni psichiche sono il complesso di funzionalità della psiche ovvero attività del sistema nervoso centrale adatte a ricevere e interpretare dati e stimoli esterni determinando come risposta un certo comportamento, comprendendo sia le funzioni cognitive sia quelle inconsce. E sono proprio le nostre funzioni incosce che ci rendono malati, ancor prima della malattia vera.