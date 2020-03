CORONAVIRUS – GIOVANE INFERMIERA SI SUICIDA, ERA POSITIVA AL VIRUS E TEMEVA DI AVER CONTAGIATO ALTRE PERSONE

AVEVA TRENTAQUATTRO ANNI

La tragedia arriva da Monza, dove un’infermiera di 34 anni, del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo si è suicidata. Lo ha reso noto la Federazione nazionale degli infermieri spiegando che “anche se le cause non sono ancora note” il gesto può essere legato allo stress lavorativo per il coronavirus e alla preoccupazione di avere contagiato altre persone perché positiva.

Il direttore generale dell’Asst di Monza, ha precisato che la donna era a casa in malattia dal 10 marzo e non risultava in stato di sorveglianza per positività accertata o in corso di accertamento. Il dirigente sanitario in una nota ha spiegato: “Siamo rimasti fortemente scossi dall’apprendere che la nostra infermiera abbia compiuto un gesto così estremo. Ho espresso al padre della nostra infermiera la nostra forte vicinanza in questo momento di enorme dolore, che si somma alla difficilissima situazione emergenziale che stiamo fronteggiando”. Sul caso sono in corso le verifiche da parte delle autorità giudiziarie.

La Federazione Nazionale Infermieri, che rappresenta gli infermieri, denuncia che questo terribile episodio non è il primo caso dall’inizio dell’emergenza covid-19.