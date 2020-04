CORONAVIRUS. GLI ESPERTI NON ACCELERARE LE RIAPERTURE L’EMERGENZA NON È FINITA

In questi giorni si sta parlando molto di riaperture modalità e tempi. Una fase 2 che il Governo sta approntando in vista di un ritorno, non alla normalità, ma quasi.

Un fatto che indotto molti esperti ad evidenziare come l’emergenza non sia passata e come il virus del COVID-19 ancora non è debellato.

Il fatto che una seconda ondata di epidemia in autunno, è considerata più che un’ipotesi è una certezza, tanto che fino a quando non verrà trovato un vaccino si dovrà fare di tutto per contenere eventuali focolai che potrebbero riproporsi.

Walter Ricciardi, rappresentante italiano Oms e consulente del ministro della Salute, sulle pagine del Messaggero, invita a non procedere con scelte azzardate ma mantenere alta la guardia almeno fino a quando non verrà trovato un vaccino.