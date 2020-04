CORONAVIRUS – IL PRESIDENTE FILIPPINO ORDINA DI SPARARE A MORTE PER CHI ESCE DALLA QUARANTENA

DRASTICA MISURA DEL GOVERNO

Non si scherza nelle Filippine, dove il presidente Rodrigo Duterte, in un video messaggio alla popolazione, ha comunicato di aver ordinato alle forze di Sicurezza nazionali, di sparare a chiunque vaghi nelle zone rosse. chiuse a causa della pandemia di coronavirus. Dopo le dichiarazioni del presidente, le prime repliche di dissenso, in primis il capo della Polizia, Archie Gamboa, che ha ribadito che gli agenti non spareranno alla popolazione. Nelle Filippine, mezza nazione è in quarantena, ed il presidente ha avviato questa campagna di paura, per far desistere i suoi connazionali ad astenersi ad uscite inutili. Il capo della polizia ha sottolineato la gravità del momento, ma di tenere saldi i nervi e non creare ancora piu’ fobie. Nelle Filippine, ad oggi, ci sono 2.311 casi di coronavirus e 96 decessi, per l’aumentare dei contagiati il governo voleva delle chiusure drastiche, fino ad arrivare a sparare ad uomo in casi estremi.