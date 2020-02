CORONAVIRUS IN ABRUZZO, ARRIVATA LA CONFERMA DAL SINDACO DI ROSETO

Proponiamo il post del Sindaco di Roseto Sabatino Di girolamo

Buongiorno. Debbo purtroppo comunicare che la Asl mi ha appena informato di un caso di paziente positivo al corona virus ricoverato in ospedale a Teramo.

E’ componente di una famiglia che è a Roseto da Venerdì.

Attualmente è ricoverato , nel mentre i familiari sono isolati a casa.

Per cautela sto disponendo la chiusura delle attività didattiche , in attesa di confrontarmi con l’autorità sanitaria e la Regione.

Faremo sapere di più appena possibile.