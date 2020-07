CORONAVIRUS: IN ABRUZZO OGGI REGISTRATI 3 NUOVI CASI

Covid-19, oggi in Abruzzo si sono registrati 3 nuovi positivi, 2 residenti in provincia di Pescara e 1 in quella di Chieti.

0 i decessi, 13 ricoverati 2 di questi in terapia intensiva, 99 in isolamento domiciliare.

Nessun caso in provincia dell’Aquila.