Il dato ufficiale che passa in queste ore è di 30000 morti nel mondo per coronavirus, con circa 660000 i casi di contagio accertati. In prima posizione come numero di contagiati ci sono gli Stati Uniti.

Il dato sconcertante è che il 33 per cento di questi morti appartengono all’Italia che vede circa 10.000 deceduti a causa di covid-19.

Fonte ANSA