CORONAVIRUS: INFERMIERE ABRUZZESE IN QUARANTENA COSTRETTO AD USCIRE PER IL TAMPONE

Codogno. Come riportato dal quotidiano “Il Centro”, tra gli infermieri dell’ospedale di Codogno sottoposti a quarantena, c’è anche un abruzzese. Sarebbe venuto a contatto con il paziente 1 nei giorni scorsi.

Secondo quanto riferito dall’infermiere abruzzese, la situazione sarebbe preoccupante, per eseguire il tampone ho dovuto interrompere la quarantena e il numero telefonico per le richieste di assistenza è sempre occupato. Inoltre, sono molte le persone che sono state esposte al rischio di contagio e che ancora non hanno effettuato il tampone per verificare la positività al virus.