CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE DEL 20 APRILE

Per la prima volta calano i malati di Coronavirus in Italia. I dati di oggi sono stati comunicati in diretta video nel bollettino della Protezione Civile.

Attualmente i positivi al Covid-19 sono 108.237, mentre ieri erano 108.257, 20 i in meno rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 486 unità rispetto al giorno precedente.

Si conferma in discesa la curva dei contagi: sono 2.256 i nuovi casi, mai così basso da oltre un mese (ieri +3.047). Si tratta di 791 nuovi contagiati in meno. Gli italiani colpiti dal virus sono complessivamente 181.228 da inizio epidemia. In lieve aumento, invece, i morti: si registrano altri 454 decessi (ieri 433), portando il totale a 24.114. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.822, 48.877 in totale.