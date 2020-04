Coronavirus. Italiano in Usa scopre il vaccino cerotto

“Il vaccino ha già superato la fase dei test su animali ed è pronto per essere sperimentato sull’uomo. attendiamo solo il via della Food and Drug Administration (FDA)“. Parole dello scienziato di origini baresi Andrea Gambotto, dell’Università di Pittsburgh, scopritore del primo possibile vaccino per la cura del coronavirus.

In pratica si tratta di una sorta di cerotto dotato di aghi sottili che va applicato sulla pelle e che rilascia lentamente il vaccino nell’organismo. Un sistema semplice che può essere fatto in casa e senza l’intervento di un medico o di un infermiere”.

Ci vorranno circa due mesi ma la speranza è tanta. Ed è tricolore. Onore ai nostri ricercatori all’estero.