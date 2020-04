CORONAVIRUS – LA NOTTE BRAVA DI UN NEO DICIOTTENNE GLI COSTA QUASI 7MILA EURO

E’ ACCADUTO IN UN PICCOLO CENTRO PIEMONTESE

Un neo 18enne di Villadossola, piccolo centro nel Piemontese, si ricorderà sicuramente per il resto della sua vita, della sua bravata. Stanco della forzata reclusione in casa, per il Coronavirus, ha atteso che i genitori andassero a dormire, per fare la scappatella. Scende nel garage e prende la vecchia auto della madre, priva di assicurazione e di revisione. Messa in moto l’auto, il 18enne si spinge fino in Valle Antrona, dove a Motescheno si trova un amico a cui andare a fare un saluto. Ma nel tragitto viene fermato da una pattuglia dei Carabinieri. Gli vengono chiesti i documenti del mezzo e quali fossero le motivazioni per cui si trovasse in giro a quell’ora di notte, ma il giovane va in panico e non riesce a parlare, diventando subito di un rosso fuoco. A quel punto, la magagna, è stata scoperta. Per lui, il codice della strada ha previsto una sanzione per guida senza patente, e per la mancanza della copertura assicurativa. Ma a farne le spese anche la mamma, proprietaria del mezzo, sanzionata per incauta custodia del mezzo, che è stato poi sequestrato. Inoltre in giovane è stato anche sanzionato per inosservanza delle disposizioni ministeriali in materia di misure di contenimento della pandemia da Coronavirus. Totale della multa 6.900 euro.