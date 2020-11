CORONAVIRUS L’AQUILA. IL SINDACO BIONDI CHIEDE UN OSPEDALE DA CAMPO AL SAN SALVATORE

Il Sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, attraverso una lettera indirizzata al direttore della Asl1 Roberto Testa, al direttore della Protezione Civile Mauro Casinghini, al coordinatore della Protezione Civile Silvio Liberatore e al Prefetto Cinzia Torraco, chiede la realizzazione di un ospedale da campo nel piazzale dell’ospedale San Salvatore.

A fronte delle ultime notizie di contagi e decessi avvenuti nelle ultime ore in Abruzzo, ed in particolar modo nella provincia di L’Aquila, appare evidente che la situazione sia ormai alle soglie di un’emergenza non più controllabile.

L’ospedale da campo permetterebbe di alleggerire il carico degli operatori del Pronto Soccorso: il numero crescente dei ricoveri provoca anche il blocco delle ambulanze fuori al nosocomio, spesso con i pazienti a bordo. Un ospedale da campo, quindi, curato dalla Protezione Civile e dall’Esercito rappresenterebbe la soluzione adatta per poter collocare i pazienti in attesa di visita e liberare i mezzi di soccorso che potrebbero continuare ad effettuare gli interventi in maniera più fluida.