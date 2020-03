CORONAVIRUS – L’ATTRICE GIULIANA DE SIO IN FASE DI RECUPERO DOPO ESSER STATA DIMESSA DALLO SPALLANZANI

ERA STATA DIMESSA IL 24 APRILE

Giuliana De Sio torna a farsi viva sui social. Dopo l’annuncio di essere stata contagiata dal Coronavirus, il 14 marzo scorso, il ricovero all’Ospedale Spallanzani di Roma, e dopo aver rassicurati i fan, scrivendo di essere stata dimessa, il 24 marzo ha postato nuovamente delle foto.

Un viso pallido, visibilmente provata, sofferente, è quello che si nota nell’ultima foto messa sul profilo e la didascalia: “buongiorno da questo straccio di donna che però sta guarendo…..”

L’attrice aveva contratto il virus intorno al 10 Marzo, durante la sua tournée teatrale a Cremona, e dopo i primi sintomi, che si erano trasformati in polmonite, affanno, mancanza d’aria, tanto che si era reso necessario il ricovero in terapia intensiva.

In quei giorni, l’attrice si era lasciata andare allo sconforto, scrivendo sui social parole toccanti, forti, piene di dolore. Dieci giorni di pura sofferenza per l’attrice, che torna sui social, in ripresa.” Sono stata in silenzio anche perché non avevo voce né parole per la mia narrazione dell’orrore. Nemmeno adesso ce l’ho spero che in un secondo tempo troverò le parole e l’energia per descrivere l’invivibile e l’impensabile che mi torturano da settimane. La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita”.