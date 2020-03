La città piange la scomparsa di don Claudio Casertano, il religioso per molti anni è stato ad Avezzano come parroco di Don Orione.

Una figura molto conosciuta in città, lo si ricorda non solo per il suo spessore morale, ma anche per la battaglia che ha condotto per evitare che il centro che si trova in via Roma chiudesse.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo di chiesa e sempre pronto a dare una mano ai meno fortunati.

Una notizia che ha suscitato profonda commozione.