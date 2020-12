Un altro medico, l’ottantesimo, è deceduto a causa del Coronavirus. Si tratta del dottor Giovanni Ferraro 55 anni, medico di medicina generale al distretto 13 della Asl Roma 1.

Un decesso che deve far riflettere come, medici, infermieri oss e tutti coloro che operano nel settore sanitario siano non solo in prima linea nell’affrontare l’emergenza, ma sono anche i più esposti e a rischio.