CORONAVIRUS, NUOVO CASO A CERCHIO

Un nuovo caso di persona positiva al coronavirus si è registrato a Cerchio. A darne notizia il Sindaco Gianfranco Tedeschi che ha scritto sulla sua pagina Facebook:

HO APPENA RICEVUTO QUESTA NOTIZIA :

Caro Sindaco, come atto di normale responsabilità, tramite Lei, informo della positività al covid 19, di mio padre, spero per lui e per tutti noi che possa essere ogni cosa, lieve.

ESPRIMO A MIO NOME E DELLA COMUNITÀ DI CERCHIO VICINANZA AFFETTUOSA A TUTTA LA FAMIGLIA E UN ABBRACCIO FORTISSIMO AL NOSTRO CONCITTADINO, PERSONA CORDIALE, GENTILE E SEMPRE DISPONIBILE CON TUTTI