Wuhan, Cina. Lorenzo Di Berardino sta bene e, come tutti gli altri italiani pronti per il rimpatrio, non è affetto dal Coronavirus. Ancora non sono chiari i motivi del ritardo ma è certo che rientreranno al massimo entro 24 ore con un volo militare e, una volta giunti in Italia, saranno sottoposti ad accertamenti clinici seguendo il protocollo definito dal ministero. Questo è quanto afferma il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa.

fonte: Rete8