CORONAVIRUS SALGONO A 6 I CASI SEGNALATI IN LOMBARDIA

Ci sono almeno altri sei casi di coronavirus in Italia, tutti riscontrati in Lombardia: un italiano di Castiglione d’Adda (Lodi), 38 anni, è stato trasferito oggi all’ospedale Sacco di Milano dopo essere stato ricoverato inizialmente a Codogno (Lodi). Le sue condizioni sono definite “molto gravi” e “instabili”.

“Sono sei i casi di positività”, ha spiegato in conferenza stampa l’assessore al Welfare Giulio Gallera, come riportato dagli organi di stampa: “Cinque sono gravi“. Il paziente uno è un manager 38enne italiano originario di Castiglione d’Adda che abita a Codogno, nel Lodigiano. Poi ci sono altre cinque persone contagiate: una è la moglie incinta, un’insegnante che al momento non sta lavorando e che è l’unica in buone condizioni al momento. Un altro è un amico che si è presentato spontaneamente in un ospedale con sintomi di polmonite. Infine, ci sono altre tre persone con la polmonite ricoverate sempre all’ospedale di Codogno.