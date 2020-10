CORONAVIRUS, SCENDONO I CONTAGI A L’AQUIA +15, MA SALGONO AD AVEZZANO +16 CHE DIVENTA LA CITTA’ CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI

Con 15 nuovi casi, L’Aquila – nel capoluogo di regione il virus sta circolando rapidamente – per la prima volta negli ultimi giorni non è la città con il maggior numero di contagi recenti. Viene infatti superata da Avezzano, dove si registrano 16 nuovi casi. Al terzo posto ci sono Pescara e Pineto (11). Tra le altre località abruzzesi con più casi ci sono Celano (9), Teramo (7), Chieti, Collelongo, Francavilla al Mare, Vasto, Villalago, Villavallelonga (6), Lanciano, Ortona, Sant’Egidio alla Vibrata, Spoltore e Tortoreto (5). Dei 7.325 casi complessivi registrati in Abruzzo, 1761 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+98 rispetto a ieri), 1.516 in provincia di Chieti (+47), 2356 in provincia di Pescara (+35), 1588 in provincia di Teramo (+62), 53 fuori regione (invariato) e 51 (-8) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.