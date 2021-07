CORONAVIRUS, SONO 53 I NUOVI CASI REGISTRATI IN ABRUZZO: IN AUMENTO ANCHE I RICOVERI

Sono 53 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono stati eseguiti di 2.599 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2,04% dei campioni analizzati. La variazione percentuale dei nuovi casi negli ultimi sette giorni, rispetto alla settimana precedente, è pari al +69%. In aumentoi i ricoveri, che passano dai 20 di ieri ai 23 di oggi: il tasso di occupazione dei posti letto è fermo all’1% per le terapie intensive e sale al 2% per l’area medica. Nessun morto, il bilancio delle vittime è fermo a 2.514. I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 e 93 anni. L’incremento più consistente si registra nel Teramano (21), seguito dal Chietino (15), dall’Aquilano (8) e dal Pescarese (6). L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale ancora e arriva a 27,54. A livello provinciale, il dato più alto è quello del Pescarese, che ha un’incidenza pari a 38. Poi ci sono il Teramano (27), l’Aquilano (23) e il Chietino (19).Gli attualmente positivi salgono a 1.118 (+26): 22 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (+3) e uno è in terapia intensiva (invariato), mentre gli altri 1.095 sono in isolamento domiciliare (+23). I guariti sono 72.055 (+27).

Fonte:ansa.it