CORONAVIRUS. SONO GIOVANI I 9 INTUBATI ED IN GRAVI CONDIZIONI. OSPEDALE DI PESCARA AL LIMITE CAPACITÀ

È bastato poco a mandare in tilt la sanità abruzzese, mancano i dispositivi di protezione per i medici, mancano posti letto e ventilatori per la respirazione. Tra i casi di coronavirus 9 sono iintibati e con Eta al di sotto dei 45 anni, sono stati dichiarati in gravi condizioni. Il picco di contagio si ha tra Montesilvano e Pescara. In soccorso all’ospedale di Pescara c’è quello di Oenne che sta ospitando 7 malati di coronavirus.

Giustino Parruti direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale di Pescara spiega dall’ansa la situazione: