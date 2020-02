CORONAVIRUS: STOP AL CARNEVALE DI VENEZIA , SCUOLE CHIUSE AL NORD

Le ultime stime parlano di 152 contagiati in tutta Italia, la maggior parte nel nord Italia. In Lombardia i casi sono dunque 88, in Veneto 24 , in Piemonte 6, in Emilia Romagna 9 e nel Lazio 2. Tra questi solo 26 sono in terapia intensiva.

I sindaci, e i governatori delle varie regioni, hanno sospeso le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, sono state sospese le manifestazioni pubbliche, a Venezia non si svolgerà la tradizionale festa del carnevale. Anche le gite scolastiche non si svolgeranno, sia in Italia che all’estero.