CORONAVIRUS. TEST ANTICORPALI A TUTTI GLI ABRUZZESI, DI NATALE LANCIA PETIZIONE

COMUNICATO STAMPA: DI NATALE LANCIA LA PETIZIONE PER EFFETTUARE TEST ANTICORPALI A TUTTA LA POPOLAZIONE ABRUZZESE

“L’ultima volta che ho lanciato una petizione del genere ho raccolto 125.000 firme.

Le consegnai direttamente nelle mani dell’allora ministro dei trasporti. – dichiara il Sindaco Enzo Di Natale –

È arrivato il momento di lanciarne un’altra, ancora più importante.

Firmate e fate firmare, ne va del nostro futuro e della nostra salute”

Ecco il testo della petizione

In virtù di quanto stanno già facendo in Veneto ed in Emilia Romagna, chiediamo alla Regione Abruzzo di effettuare i test anticorpali su tutta la popolazione abruzzese iniziando dai lavoratori più esposti. Sarà un’ importante operazione di screening e di monitoraggio che fornirà una serie di informazioni utili per elaborare strategie fondate che saranno preziose per la lotta al coronavirus. É importante cominciare immediatamente per non perdere ulteriore tempo. La tempestività, in questi casi, può fare la differenza.

LINK PETIZIONE

