CORONAVIRUS. UN ALTRO CASO A CERCHIO

Un altro caso di persona positiva al Covid 19 a Cerchio.

“Mi è stato comunicato con grande senso di responsabilità dalla famiglia, che il proprio figlio – asintomatico e senza nessun sintomo – è risultato positivo al COVID”, ha scritto il Sindaco Gianfranco Tedeschi sulla pagina Facebook.

“Questa situazione si unisce ad altre già note.

In questi giorni molte sono le persone in isolamento sanitario volontario, alcune sono anche in attesa di fare i tamponi .

Ritengo doveroso e necessario di nuovo chiedere a tutti, vista la particolare situazione, un impegno totale al rispetto delle regole covid. Grazie per la collaborazione.

UNITI TUTTI CE LA FAREMO”.