CORONAVIRUS. VACCINO SPERIMENTALE ARRIVA DAL MASSACHUSETTS

Sede della casa farmaceutica Moderna, Inc.

Boston. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, il vaccino contro il Covid-19 sembrerebbe essere più vicino. Dovrebbero iniziare a giorni i primi test umani che potranno confermare l’efficienza del vaccino contro il Coronavirus.

La Moderna Inc., casa farmaceutica che sta portando a termine gli studi sperimentali, ha inviato, dal suo impianto di produzione di Norwood in Massachusetts, fiale di vaccino all’Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive (NIAID) di Bethesda. L’istituto entro la fine di aprile, secondo quando afferma il direttore del NIAID Anthony Fauci, potrebbe iniziare un test clinico su circa 20-25 volontari sani, testando se due dosi del vaccino sono sicure e inducono una risposta immunitaria in grado di proteggere dall’infezione. I primi risultati, potrebbero arrivare nel mese di luglio.

M.R.