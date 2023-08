CORSO GRATUITO PER OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE – MARSICA, AIELLI, CERCHIO, COLLARMELE, PESCINA, SAN BENEDETTO, GIOIA DEI MARSI, LECCE NEI MARSI, ORTUCCHIO, CELANO

Il corso per Amministrativo Segretariale è progettato per fornire agli studenti le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere con successo il ruolo di amministrativo segretariale all’interno di un’organizzazione. Durante il corso, gli studenti avranno l’opportunità di acquisire una solida base teorica e praticare abilità pratiche indispensabili per svolgere con successo le responsabilità amministrative e di segreteria.

Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

PUNTI 1,50 GRADUATORIE ATA

Obiettivi del corso:

Conoscenza dell’ambiente aziendale: Gli studenti saranno introdotti ai concetti fondamentali dell’ambiente aziendale e acquisiranno una comprensione delle diverse funzioni e processi aziendali. Ciò includerà una panoramica dei dipartimenti aziendali, delle pratiche di gestione e delle dinamiche organizzative. Competenze amministrative: Gli studenti impareranno le competenze amministrative essenziali, come la gestione delle comunicazioni aziendali, l’elaborazione dei documenti, l’archiviazione e l’organizzazione dei dati, la pianificazione e la gestione degli appuntamenti e la gestione delle forniture di ufficio. Verranno fornite anche linee guida per la gestione efficace delle attività quotidiane dell’ufficio. Abilità di segreteria: Gli studenti svilupperanno competenze di segreteria, compresa la gestione delle chiamate telefoniche, la gestione della corrispondenza, la preparazione delle riunioni, la redazione di verbali e la gestione degli archivi. Sarà data particolare attenzione all’etichetta professionale e alle abilità comunicative. Utilizzo degli strumenti di office: Gli studenti acquisiranno familiarità con l’utilizzo degli strumenti di office moderni, come i software di videoscrittura, fogli di calcolo, database e presentazioni. Impareranno a creare documenti professionali, a gestire i dati e a presentare informazioni in modo efficace. Competenze trasversali: Il corso includerà anche lo sviluppo di competenze trasversali essenziali, come la gestione del tempo, la capacità di lavorare in team, la risoluzione dei problemi e le competenze di comunicazione interpersonale.

Il corso per Amministrativo Segretariale è ideale per coloro che desiderano avviare o sviluppare una carriera nel settore amministrativo e di segreteria. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di supportare in modo efficiente le attività amministrative dell’organizzazione, svolgere compiti di segreteria in modo professionale e contribuire al successo globale dell’azienda.

