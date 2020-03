COSA SENTI QUANDO SEI FELICE? CE LO SCRIVE ROBERTO NELLA SUA LETTERINA

Cosa senti quando sei felice? Lo scrive Roberto, un piccolo calciatore di Cerchio, 7 anni, che gioca nella scuola calcio di Aielli allenato dal mister Drazen Peanovic.

Il bambino lo ha scritto su un compito, l’ottimismo dei bambini in questo momento così difficile per tutti, è motivo di gioia per chiunque legga quei pensieri. Il gioco del calcio con gli amici all’aperto, cosa che presto torneranno a fare con ancora più voglia e felicità. E allora leggiamo questo piccolo saggio fatto da Roberto