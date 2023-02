Cos’è la vigilanza privata: Cosa può fare ed i Compiti che svolge

Tutti sono a conoscenza dei vari sistemi di vigilanza pubblica esistenti, dei quali si occupano le forze dell’ordine sia locali che a livello nazionale. Chi desidera, però, aumentare la sicurezza del proprio negozio, ufficio o abitazione si può rivolgere alla vigilanza privata, messa in atto da personale abilitato e con la possibilità di offrire aiuto in tante situazioni diverse, in modo da rispondere alle più varie esigenze dei potenziali clienti.

Cos’è la vigilanza privata

Gli addetti

Più sicurezza per tutti

Un istituto di vigilanza privata si occupa di tutelare i beni, gli immobili e le persone che solitamente si trovano al loro interno, soprattutto se individuabili come obiettivi sensibili, da possibili malintenzionati, attraverso l’uso di specifiche tecnologie o di personale abilitato, ovvero quelle che comunemente sono chiamate Guardie Giurate.

Cominciamo con il dire che una guardia giurata deve non solo seguire appositi corsi formativi abilitanti prima di entrare in servizio, ma che deve anche essere abilitata dalle autorità del luogo: è infatti il Prefetto che nomina le guardie giurate, dopo averne verificati i requisiti. Le guardie giurate possono intervenire per controllare che i reati non siano perpetrati; quindi la loro azione è quella di prevenzione dei crimini. In alcune situazioni possono anche contenere le situazioni già in atto, non possono però agire da pubblici ufficiali, nel senso che non possono arrestare un soggetto e non si occupano della sicurezza delle persone. Alcune guardie giurate hanno il porto d’armi, l’arma però funge soprattutto da deterrente.

Dove si utilizza la vigilanza privata

Le guardie in uniforme

Le guardie in borghese

Sono vari gli ambiti in cui si sfrutta l’aiuto da parte delle guardie giurate o di altri sistemi di vigilanza privata. Spesso sono negozi, banche, centri commerciali e gioiellieri ad approfittare di queste figure, che restano presenti nelle ore di apertura del punto vendita. Qui l’attività è soprattutto quella dell’antitaccheggio: l’addetto in borghese vigila per scoraggiare tutte le situazioni che potrebbero tradursi in furti. Nel caso in cui una guardia giurata sventi un furto dovrà contattare le forze dell’ordine, che si prenderanno carico del soggetto coinvolto nel fatto. Alcuni istituti di vigilanza privata offrono anche altre tipologie di servizi, complementari all’attività delle guardie giurate. La vigilanza con sistemi di videosorveglianza è un servizio molto diffuso e comodo, che consente di controllare ampi spazi a distanza. È possibile anche approfittare di vigilanza con unità cinofile, così come di guardie in uniforme che controllano gli accessi a un punto vendita o a un ufficio.

A chi può interessare

Dove è utile

Anche per la casa

Visto che gli istituti di vigilanza offrono in genere diverse tipologie di servizi, è chiaro che il cliente tipo può variare molto. Solitamente si tratta di soggetti che gestiscono centri commerciali o negozi, dove è importante un costante controllo antitaccheggio, ma dove è necessario anche scortare i porta valori e monitorare gli accessi; anche il servizio di trasporto di beni può essere offerto da un istituto di vigilanza. Spesso le guardie giurate tutelano parcheggi, cantieri o grandi spazi produttivi, verificando gli accessi e controllando che non vi siano ingressi da parte di ladri o malintenzionati. È possibile approfittare della vigilanza privata anche per la propria abitazione o per l’ufficio. In questi casi la proposta può essere il semplice e regolare passaggio della guardia giurata, che verifica che nessuno stia cercando di accedere all’immobile; oppure si può anche qui sfruttare il servizio di videosorveglianza, con addetti sempre presenti in centrale.