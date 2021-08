Cos’è l’odontoiatria? A cosa serve? Ecco delle informazioni utili

Denti malati, storti o mancanti o una mascella deforme possono interferire con il tuo parlato; rendere la masticazione del cibo difficile e dolorosa; e portare a costose procedure correttive.

È l’odontoiatria ad occuparsi della diagnosi, del trattamento e la prevenzione di condizioni, disturbi e malattie legate ai denti, alle gengive, alla bocca e alla mascella. Spesso considerata necessaria per una completa salute orale, l’odontoiatria può avere un impatto sulla salute di tutto il tuo corpo.

Uno dei ruoli chiave del tuo dentista è quello di pianificare le cure dentistiche adeguate per la tua situazione. Esami odontoiatrici permettono di identificare eventuali problemi prima che possano diventare seri, aiutarti a costruire abitudini più sane e indirizzarti a specialisti dentali se hai bisogno di ulteriori cure, vedi per esempio: centroodontoiatricogrimaldi.it per un approfondimento sulle diverse casistiche di servizi e interventi utili alla salute dei denti e del proprio benessere generale.

Perché l’odontoiatria è così importante?

L’odontoiatria generale copre una gamma di opzioni di trattamento e procedure fondamentali per proteggere e mantenere un buon standard di salute orale. Esami diagnostici, pulizia dei denti, riparazioni e otturazioni, estrazione dei denti, devitalizzazione e posizionamento di ponti e corone sono procedure comuni nel campo dell’odontoiatria.

L’odontoiatria generale è importante per preservare la salute del tuo sorriso e la tua salute generale. La carie non trattata o le malattie gengivali possono portare a infezioni e altre condizioni che possono mettere a rischio l’intero corpo comportando problemi di salute.

Le cure odontoiatriche sono importanti per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie e carie. Ecco alcuni validi motivi per visitare regolarmente il dentista:

Aiuta a prevenire la carie;

Protegge dalla malattia parodontale (gengivale), che può portare alla perdita di denti e ossa;

Previene l’alitosi: spazzolare, usare il filo interdentale e vedere regolarmente il dentista aiuterà a ridurre la quantità di batteri in bocca che causano l’alitosi;

Ti dà un sorriso più attraente e aumenta la tua autostima;

Aiuta a mantenere i denti luminosi impedendo loro di macchiarsi con cibo, bevande e tabacco;

Rafforza i tuoi denti in modo che tu possa godere di sorrisi sani e belli per il resto della tua vita.

Anche quando i tuoi denti sembrano essere in salute, è ugualmente importante vedere il dentista regolarmente, poiché alcuni problemi possono sussistere senza che tu possa accorgertene. Ha dunque un ruolo importantissimo nella prevenzione.

Se trascurati, problemi all’inizio di poco conto, possono portare all’insorgere di complicazioni, come le dolorose malattie gengivali o parodontali, che possono causare la perdita dei denti, infezioni e altre complicazioni.

Oltre alle complicazioni per denti e gengive, la ricerca ha collegato la malattia parodontale ad altri problemi di salute tra cui complicazioni cardiache, ictus, complicanze del diabete e problemi respiratori.

Le cure dentistiche preventive richiedono solo piccoli accorgimenti per evitare seri problemi ai denti e alle gengive. Spazzolino e filo interdentale regolarmente gioveranno notevolmente alla tua salute orale, ma vedere regolarmente un dentista è l’unico modo sicuro per identificare e trattare i problemi.