Costruire una società libera dalla violenza: il 5 dicembre a Spoltore l’evento delle Democratiche con Luciano D’Amico

“Costruire una società libera dalla violenza” è il titolo dell’evento organizzato dalla Conferenza delle Democratiche abruzzesi assieme al Partito Democratico regionale. Si svolgerà martedì 5 dicembre alle 17.30 alla Sala Consiliare del Comune di Spoltore. Interverranno la sindaca Chiara Trulli, Sara Ferrari (deputata del Pd, capogruppo nella Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio) e Lorenza Panei (portavoce delle Democratiche abruzzesi), con Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione.

Panei dichiara: “L’incontro con il nostro candidato D’Amico, nella città dove a gennaio è stata vittima di femminicidio Alina Cozac, serve a sottolineare ancora una volta la centralità dell’impegno al contrasto alla violenza di genere, e della necessità che tutti i livelli istituzionali, Regione compresa, forniscano il proprio contributo decisivo, in termini di azioni, provvedimenti, risorse. La violenza di genere va contrastata avvalendosi di un approccio complessivo e integrato, che tenga conto e valorizzi anche la componente educativa. La proposta di legge presentata dal Pd in Consiglio regionale, redatta con la Conferenza delle Democratiche, va proprio in questa direzione”.