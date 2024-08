Countdown ad Avezzano per “La notte dei Tesori d’Abruzzo”

Serata speciale con il premio Tesori d’Abruzzo ed expo room fotografica in Cattedrale

Avezzano 26 Ago 2024 – Cresce l’interesse per “La notte dei Tesori d’Abruzzo”, evento celebrativo per la regione forte e gentile che è stato presentato nel corso di una recente conferenza stampa presso la Sala Conferenze del Comune di Avezzano.

A spiegarne mission e contenuti è stato l’editore Paolo De Siena, direttore artistico del progetto che vede co-protagonisti cento luoghi d’Abruzzo, unitamente a musica, premiazioni speciali per meriti di vari ed importanti settori.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Comune di Avezzano rappresentato in conferenza stampa dal Vice Sindaco Domenico Di Berardino e dal portavoce del sindaco Armando Floris, unitamente alla scrittrice Roberta Di Pascasio, ed altri autorevoli convenuti.

Il count down è dunque iniziato, tra pochi giorni la scena di Piazza Risorgimento sarà in grande stile.

Il save the date è dunque per Venerdì 30 Agosto 2024 con un programma d’eccellenza che consentirà di apprezzare aspetti suggestivi della terra d’Abruzzo. Conoscerne aspetti inconsueti, peculiarità attraverso un viaggio intriso di cultura, storia, sfumature narrative e fotografiche per una serata – notte tutta da vivere in onore della terra forte e gentile.

Il progetto ideato ed organizzato da De Siena Editore, vanta il sostegno del Comune di Avezzano e

numerosi partner istituzionali di spessore.

La quarta edizione, dunque, vede protagonista la capitale della Marsica che si prepara in grande stile ad accogliere l’evento. Si tratta di una esperienza intensa, celebrativa e molto particolare in cui ogni visitatore potrà trarre un arricchimento sul patrimonio dei cento luoghi con immagini altamente professionali e narrativa d’eccellenza che faranno da apertura per una serata unica nel suo genere:

IL PROGRAMMA prevede l’inaugurazione presso la Cattedrale dei Marsi alle ore 19 della mostra

fotografica con presentazione del libro “Qui in Abruzzo” vol. 3 di cui è editore e direttore artistico

dell’evento Paolo De Siena. Si tratta nello specifico di grandi e suggestivi pannelli sui quali sono riprodotte in altissima risoluzione le immagini dei cento comuni protagonisti della serata.

Ad aprire l’expo in Cattedrale ci sarà l’editore Paolo De Siena, il Vescovo di Avezzano S.E. Mons.

Giovanni Santoro, il parroco della Cattedrale don Bruno Innocenzi, ed il giornalista Daniele Imperiale consigliere dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo.

La fotografia è curata da Giancarlo Malandra, mentre i testi di accompagnamento narrativo sono a cura della scrittrice Roberta Di Pascasio.

Alle ore 21 sul palco allestito in Piazza Risorgimento arriva il “Premio Tesori d’Abruzzo” in un mix di emozioni regalate al pubblico dall’esibizione magistrale dell’Orchestra di Fiati “Tesori d’Abruzzo” diretta dal Maestro Giuseppe Iacobucci per un viaggio di musica con brani dall’ottocento ad oggi.

Voce soprano: Manuela Formichella, basso: Valerio Morelli, pianista: Stefano Befacchia e con letture dell’attore Alessandro Scafati.

L’evento sarà presentato dal noto giornalista Rai TG1 Roberto Chinzari e prevede gli indirizzi di saluto istituzionali del sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, dell’editore di Tesori d’Abruzzo Paolo De Siena, nonché dialtri autorevoli rappresentanti le istituzioni.

L’assegnazione del Premio “Tesori d’Abruzzo” è suddiviso per settori di merito:

-il premio alla storia sarà conferito alla memoria del Gen. Władysław Anders e sarà ritirato

dall’Ambasciatrice della Repubblica di Polonia S.E. Anna Maria Anders

-il premio per le attività sociali alla Lega del Filo d’oro che sarà conferito al Presidente nazionale Rossano

Bartoli

-il premio per la musica a Gianluca Ginoble de “Il volo”

-premio per il cinema al regista Riccardo Milani

-premio per l’imprenditoria a Gennaro Pigliacampo

-premio per la medicina al Prof. Pietro Gentile

-premio per la cooperazione territoriale al giornalista Filippo Lucci

-menzione speciale ad Orietta D’Armi ideatrice del Cammino d’Abruzzo.

La presidenza del Premio è affidata al prof. Dino Mastrocola, Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Teramo.

L’editore Paolo De Siena rivolge un sincero ringraziamento all’amministrazione comunale di Avezzano per aver creduto nel progetto che con la sua IV edizione diventa di fatto itinerante. Fondamentale anche la disponibilità della Diocesi dei Marsi nella persona del Vescovo S.E Giovanni Massaro, ed al parroco della Cattedrale Don Bruno Innocenzi.