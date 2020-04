COVID-19, A CIRO’ MARINA IN CALABRIA IL “ VIGNETO DEGLI EROI”: OGNI VITE PORTERA’ IL NOME DI OGNI OPERATORE SANITARIO MORTO

Lodevole e commovente iniziativa quella intrapresa del Comitato “Calabria Prima Di Tutto “ che ha intenzione di creare un vere e proprio “ Vigneto Degli Eroi” a Cirò Marina dedicato agli operatori sanitari che hanno immolato la loro vita per combattere l’epidemia da covid-19. Insomma, un vigneto a futura memoria e perenne ricordo di tutti quei medici, infermieri e non solo , che per la loro abnegazione hanno perso la vita per salvare quella dei malati dall’attuale pandemia. “Come comitato” , ha dichiarato ai media uno dei responsabili,” abbiamo scelto il vigneto, perché si tratta di uno dei più antichi coltivati nel bacino del Mediterraneo in particolar modo in Calabria I suoi frutti contengono quercetina sostanza che da ultimi studi scientifici combatte questo tipo di infiammazioni . L’auspicio è che il Vigneto degli Eroi, possa al più presto essere realizzato e che l’iniziativa di Ciro’ Marina, curata dai dirigenti di CALABRIA PRIMA DI TUTTO, divenga un evento pilota di molti altri suoi simili in altre città d’Italia che intendano replicarla facendo richiesta al Comitato”.