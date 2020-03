COVID 19, ARRIVA LA PRECISAZIONE DELLA ASL DI PESCARA SUL NUMERO DEI GUARITI

In tanti ci state chiedendo come mai in Abruzzo il numero dei guariti è fermo a 7, mentre in alcune statistiche viene indicato un numero superiore.

La spiegazione è molto semplice: i 7 guariti sono coloro che sotto già stati sottoposti a un doppio tampone che ha dato esito negativo.

A questi se ne aggiungono altri 67 definiti clinicamente guariti, vale a dire che da sintomatici sono diventati asintomatici.

Appena anche loro saranno sottoposti a doppio tampone con esito negativo, saranno considerati definitivamente guariti come i 7 attuali.