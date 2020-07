COVID-19, AUMENTANO IN ITALIA CONTAGI E DECESSI: I DATI

In Italia, nelle ultime 24 ore, si registrano 230 nuovi casi di contagio da coronavirus, in aumento rispetto a ieri quando i positivi erano stati 162. I morti sono invece 20, anch’essi in salita rispetto al 15 luglio data in cui si sono contati 13 decessi. I dati fanno riferimento al bollettino odierno del 16 luglio diffuso dalla Protezione Civile. I casi totali lungo lon Stivale, dall’inizio della pandemia, toccano quindi quota 243.736, mentre i morti si attestano a 35.017. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), mentre i guariti 196.246 (-230).La regione Lombardia, la più colpita dall’emergenza sanitaria, registra oggi 80 nuovi casi, di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 ‘debolmente positivi’, a fronte di 10.727 tamponi eseguiti. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10, per un totale di 16.775 da inizio pandemia.Torna a salire la curva dei contagi in Veneto, con 29 positivi rispetto a ieri. Cresce anche il numero delle vittime guardando a ieri mattina (+4). In Emilia Romagna sono 46 i nuovi casi di contagio, dei quali 30 asintomatici, individuati con 4.459 tamponi. Nessun decesso rilevato.Da segnalare un nuovo caso di positività in Sardegna, nella città metropolitana di Cagliari. Nell’isola non ci sono state morti.