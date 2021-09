COVID-19, CHIUSA LA MOSCHEA DI TRASACCO, LOBENE: “INTERVENIRE PRIMA CHE AUMENTINO I CONTAGI”

Trasacco. Il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, ha disposto la chiusura della Moschea di Trasacco. La motivazione alla base di tale decisione trova fondamento nell’aumento di contagi da Covid-19 in paese, passati da meno di dieci a più di venti nel giro di pochi giorni. Quanto basta affinché il primo cittadino disponga l’adozione di tutte le misure necessarie per scongiurare un ulteriore crescita delle positività tra i residenti. “Non possiamo ignorare il problema ma sarebbe sbagliato affrontarlo con superficialità e distrazione”, spiega il sindaco, “al momento non c’è alcuna emergenza e stiamo monitorando, di concerto con la ASL e i sanitari del territorio, le condizioni di salute di ciascuno dei contagiati. La chiusura della Moschea per i prossimi quindici giorni è esclusivamente ai fini della tutela della salute pubblica”, precisa Lobene.