COVID 19, CHIUSO OPERAZIONI DI SANIFICAZIONI, IL RIFUGIO POMILIO SULLA MAIELLETTA

Chiuso per operazioni di sanificazione l Rifugio Pomilio sulla Maielletta, uno degli ospiti è infatti risultato positivo al Coronavirus.

La notizia è stata diffusa dal Sindaco di Rapino (CH), Rocco Micucci che sul suo profilo Facebook ha scritto:

Avviso di aver ricevuto comunicazione che il Rifugio Pomilio sulla Maielletta è chiuso per operazioni di sanificazioni, in quanto un ospite che ha pernottato nei giorni 28/29/30/31 è risultato positivo al Covid-19. Pertanto si invita tutti a non recarsi fino a nuove disposizioni presso la struttura.

Senza creare allarmismi, per le scarse possibilità di essere stati a contatto con la persona purtroppo risultata positiva, se qualcuno è stato comunque presso il Rifugio in quei giorni, in particolare nei giorni 28 e 29, è invitato a contattare il suo medico di base e il Centro Anti Covid regionale al n. 8000860146. Il Sindaco Rocco Micucci