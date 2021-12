COVID-19, CONTINUANO A SALIRE I CONTAGI IN ITALIA: QUASI TUTTE LE REGIONI IN ZONA ROSSA E TRE IN ROSSO SCURO. PEGGIORA LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Continuano a salire i contagi in Italia. Nel nostro paese è stata superata la soglia delle cento vittime in un solo giorno. Non accadeva da giugno 2021. A fotografare la situazione in peggioramento, la mappa appena pubblicata dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC).Ci sono cambiamenti rispetto alla scorsa settimana. Nella mappa del 2 dicembre, solo sette regioni restano in arancione. La fascia di rischio moderato. Tutte le altre regioni d’Italia sono rosse (alto grado di rischio), tranne tre in rosso scuso (rischio epidemiologico massimo). Ma entriamo nel dettaglio.L’Italia, abbandonato il verde la scorsa settimana, è quasi tutta rossa nella mappa europea della situazione Covid-19 aggiornata ogni settimana dall’Ecdc. Solo sette regioni restano in fascia arancione e tre zone varcano la soglia del rosso scuro. La zona rosso scuro. Nella fascia di massima allerta troviamo la Valle d’Aosta (che ha un’incidenza di 280,72 ogni 100 mila abitanti e il 29% dei reparti ordinari occupati. Le terapie intensive sono al 3%). In fascia rosso scuro anche l’Alto Adige che da lunedì 6 dicembre passa in zona gialla (secondo i colori italiani delle fasce). E il Friuli Venezia Giulia (già in fascia gialla in Italia). La zona rossa. Nella fascia ad alto rischio, la maggior parte delle regioni italiane: Lombardia, Trentino, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania e Calabria.La zona arancione. Nella fascia arancione solo sette regioni che, insieme all’Estremadura spagnola, sono le uniche zone in Europa a non essere passate al rosso. Ovvero all’alto grado di allerta. Si tratta di Piemonte, Toscana, Umbria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna.