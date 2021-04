COVID-19, INDIVIDUATA IN ITALIA LA VARIANTE INDIANA: E’ PIU’ CONTAGIOSA E PERICOLOSA DELLE ALTRE

C’è allarme in Veneto per la scoperta a Bassano (Vicenza) dei primi due casi di pazienti positivi alla variante indiana del coronavirus. Si tratta di un uomo e di sua figlia: appena rientrati in Italia dal Paese asiatico, a metà aprile, avevano segnalato spontaneamente all’Azienda socio-sanitaria 7 della Pedemontana il loro viaggio e si erano posti in isolamento domiciliare preventivo, come previsto dalle direttive sanitarie italiane. Il tampone, sequenziato dall’Istituto Zooprofilattico del Veneto, non ha lasciato dubbi sulla presenza della nuova variante. Ora i due pazienti sono in quarantena a casa, insieme al resto del nucleo familiare, e presentano solo sintomi lievi. Al momento la situazione è sotto controllo. Dopo l’alert sulla pericolosità della variante indiana preoccupano nel Lazio possibili arrivi dall’India. Sotto la lente la comunità sikh che vive nel territorio di Latina: circa 15mila persone con molti dei componenti impiegati nell’agricoltura. Da circa un mese la Asl ha avviato attività di screening di massa nelle aziende agricole su tutti i braccianti. «Le condizioni di sovraffollamento abitativo sono piuttosto frequenti- ha spiegato il direttore generale dell’Asl, Silvia Cavalli – La comunità è stata toccata da casi di Covid, ma si tratta di varianti già note. Rappresentano in media meno del 10 per cento dei casi giornalieri». Ora si tratta però anche di rintracciare chi è tornato dall’India prima del blocco dei voli provenienti da quel paese per capire se si sta attenendo alla quarantena. «E’ in corso a Latina una vasta indagine epidemiologica nei confronti della comunità Sikh che opera prevalentemente nel settore agricolo. E’ stata offerta massima collaborazione grazie alla straordinaria opera di mediazione del Prefetto di Latina in costante collaborazione e cooperazione con la Asl e le autorità religiose. I test sono stati inviati all’Istituto Spallanzani per i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti. Siamo in attesa dei risultati e sono in costante contatto con la Asl e il Prefetto per valutare l’evolversi della situazione». Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.