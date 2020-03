COVID-19, L’ITALIA SUPERA LA CINA PER NUMERO DI DECESSI: LE VITTIME SONO 3.405

L’Italia supera la Cina per numero di decessi: sono 3.405 i morti nel nostro Paese, con un incremento rispetto a ieri di 427. In Cina le vittime registrate finora sono 3.245. Il dato è stato reso noto dal commissario per l’emergenza e capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa quotidiana sull’emergenza coronavirus.In Italia, si contano poi 33.190 persone positive, 4.480 in più rispetto a ieri. Il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) dall’inizio della diffusione del virus nel Paese ha raggiunto i 41.035. Cresce anche il numero dei guariti: sono 4.440, con un incremento di 415 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 15.757; 2.498 sono in terapia intensiva (8% del totale), mentre 14.935 sono in isolamento domiciliare fiduciario. “Oggi sono stati trasferiti 59 pazienti dalla Lombardia, quattro più di ieri”, ha spiegato poi Borrelli