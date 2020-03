COVID-19, PASSEGGERO SULLA METRO SI LECCA LE DITA E SE LE ASCIUGA SUL CORRIMANO: ARRESTATO

Episodio raccapricciante in Belgio al limite della decenza umana e civile: un passeggero della metro è stato arrestato dopo essere stato filmato mentre si leccava le dita e poi le asciugava sul corrimano verticale. L’autorità belga dei trasporti, la Societe des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB-MBIV), ha fatto sapere che l’uomo era ubriaco ed è stato arrestato dalla polizia. Lo riporta The Indipendent. Nel video, condiviso sui social, l’uomo tira giù la mascherina, poi si lecca le dita e le asciuga sul palo. STIB-MBIV ha dichiarato: «L’uomo ubriaco è stato arrestato dalla polizia e dal nostro servizio di sicurezza. Il treno della metropolitana è stato ritirato dal servizio per essere disinfettato. Grazie per il vostro messaggio. Le nostre metro vengono pulite ogni giorno».