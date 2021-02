Preoccupazione per la variante inglese del coronavirus in un comune del bresciano. L’allarme è scattato a Corzano, 1.400 abitanti in provincia di Brescia, dove il 10% della popolazione di risulta positivo al covid.

Come riportato da Il messaggero .it, il sindaco ha evidenziato come 140 positivi e il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementare e della materna che a loro volta hanno contagiato i familiari.