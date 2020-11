COVID, IL SUPER ANTICORPO MONOCLONALE POTREBBE ARRIVARE A PRIMAVERA

Un super r-anticorpo monoclonale ‘made in Italy’ contro Covid-19 nel 2021. La notizia arriva dalla fondazione Toscana Life Sciences (Tls), a dirlo Fabrizio Landi, presidente dell’associazione ha infatti parlato di tale realtà nel corso di un’intervista rilasciata alla l’Adnkronos Salute in merito proprio alla ricerca italiana che ha portato a selezionare un potentissimo anticorpo monoclonale specifico contro Covid-19.

“Una ricerca”, si legge anche in un articolo della Nazione, “ guidata dal celebre scienziato Rino Rappuoli, ‘padre’ di tanti vaccini, chief scientist di Gsk Vaccines a Siena e coordinatore del Monoclonal Antibody Discovery (Mad) Lab di Fondazione Toscana Life Sciences.

La sperimentazione di fase 1 partirà per dicembre, per arrivare alla fine della fase 2 rinforzata in primavera.