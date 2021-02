Criptovalute, non solo Bitcoin. Cos’altro bolle in pentola

Se le criptovalute hanno raggiunto un così alto livello di popolarità, buona parte del merito è da ascriversi al criptovalute, che è la moneta virtuale più importante. Tutti gli appassionati di economia sono stati travolti dalle notizie di inizio 2021, quando BTC (sigla proprio del Bitcoin) ha polverizzato ogni record raggiungendo quota 40mila dollari di quotazione.

Un record mai visto, ci si è affrettati a lanciarsi in commenti e previsioni, talvolta anche azzardate, per tentare di dare una spiegazione al fenomeno delle criptovalute. Che una spiegazione vera e propria non ce l’ha, si parla di un mondo che è nato per essere appannaggio esclusivo di una ristretta nicchia e che, nel corso del tempo, si è allargato andando ad includere tantissime realtà pescando all’interno di un bacino di utenza ampio ed articolato.

Risultato di questo, oggi non c’è soltanto il Bitcoin: alle sue spalle ci sono tante altre criptomonete che stanno prendendo il largo. Quali sono le altre criptovalute da tenere in considerazione in questa particolare fase storica? Vediamo le più importanti:

Le Criptovalute oltre il Bitcoin: